Fenerbahçe, Benfica Maçı İçin Hazır

FENERBAHÇE’İN PREPARATLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında karşılaşacağı Portekizli rakibi Benfica ile oynayacağı mücadeleye yönelik hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başlamış oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun yönettiği çalışma, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapıldı ve salonda core egzersizleriyle ilk adım atıldı.

ANTRENMAN RUTİNİ DEVAM ETTİ

Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde, takım ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Bu çalışmaların ardından sarı-lacivertli futbolcular, pas antrenmanlarına geçti ve ardından taktiksel ile bireysel programlar ile antrenmanı sonlandırdı. Fenerbahçe, yarın yapacağı ilk 15 dakikasını basına açık olan antrenmanla Benfica maçı için son hazırlıklarını tamamlayacak.