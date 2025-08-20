Fenerbahçe Benfica Maçı İzlenebilir Mi?

Fenerbahçe Benfica maçı canlı izleme fırsatını sunan bağlantılar, bu heyecan verici karşılaşmayı şifresiz ve ücretsiz takip etmeyi olası kılıyor. TRT 1’in resmi platformları üzerinden erişilebilen Fenerbahçe Benfica maçı canlı izleme linki, kullanıcıların güvenli bir şekilde maçı izlemelerine olanak tanıyor. Şifresiz yayın avantajıyla, ekran başında bu maçı yaşamak isteyenler için gerekli tüm bilgileri derledik.

TRT 1’DE CANLI YAYIN

Fenerbahçe Benfica maçı, TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyenler için TRT 1 maç izle sayfası aktif hale getirildi. TRT’nin resmi web sitesi ve dijital platformları, bu önemli karşılaşmayı izlemek için en güvenilir adres olarak öne çıkıyor.

YAYIN DETAYLARI VE FREKANS BİLGİLERİ

Fenerbahçe Benfica maçını izlemek isteyenler için sunulan TRT 1’in şifresiz yayını, yasal ve kaliteli bir yayın deneyimi sağlamaktadır. Karşılaşmanın özet görüntüleri ve yorumları, maç sonrasında yine TRT’nin dijital platformlarında yer alacak. Fenerbahçe Benfica maçı, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de gerçekleşecek ve bu dev mücadelenin ücretsiz bir şekilde takip edilebilmesi için en doğru adres TRT 1’in resmi yayın kanallarıdır. TRT 1’i canlı yayın ile izlemek için TRT 1 resmi internet sitesini kullanabilir veya aşağıda belirtilen frekans bilgileri ile televizyondan ulaşabilirsiniz.

TÜRKSAT 4A Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4