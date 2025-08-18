Fenerbahçe Benfica Maçı Şifresiz Yayınlanacak

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Portekiz’in Benfica takımıyla oynanacak bu maç, Türkiye’nin temsilcisi için kritik bir mücadele niteliği taşıyor. Taraftarlar, “Fenerbahçe Benfica maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” gibi sorularla maçın yayın detaylarını araştırıyor. Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz mi sorusunun yanıtı artık netleşti. İşte yayın bilgileri…

MAÇIN YAYINININ DETAYLARI

TRT 1, geçmişte de Avrupa’nın önemli maçlarını şifresiz olarak yayınlama geleneğini sürdürdü. Bu uygulama, özellikle UEFA maçlarında Türk takımlarına büyük bir destek sağlıyor. Fenerbahçe Benfica maçı da bu kapsamda herkesin izleyebileceği şekilde olacak. Maçı ekranlardan takip etmek isteyenler, uydu platformları (D-Smart, Tivibu, Digiturk), karasal yayın veya TRT İzle uygulaması üzerinden maçı ücretsiz bir şekilde izleyebilecek. Mobil cihaz kullanıcıları da TRT 1’in resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Fenerbahçe Benfica maçını ücretsiz canlı izleyebilecek. Ayrıca, yayın sırasında bölgesel erişim kısıtlaması olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe Benfica maçı, 20 Ağustos Çarşamba akşamı saat 22.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Bu önemli mücadelede taraftarlar büyük bir heyecanla ekran başında yer alacak.