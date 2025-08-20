Fenerbahçe Benfica Maçı TRT 1’de

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI İÇİN YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bekleyiş sona eriyor. Maç öncesinde Fenerbahçe’nin Benfica ile oynayacağı karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı merak ediliyor. Özellikle taraftarlar, maçı nereden izleyebileceklerini öğrenmek istiyor.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINDA?

Fenerbahçe Benfica maçı TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, karşılaşmayı TRT 1’den şifresiz bir şekilde takip edebilir. Ayrıca, TRT 1’in resmi internet sitesi veya Tabii platformu üzerinden de maçı canlı izleme imkanı bulunuyor.

MAÇ SAATİ VE YERİ

Fenerbahçe Benfica maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte seyirciler karşılaşmaya odaklanmaya başladı. Minik detaylar ve yayın bilgileri ise herkesin ilgisini çekiyor.