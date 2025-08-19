Haberler

Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazırlandı

FENERBAHÇE, MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Müsabaka için son hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, basın mensuplarına açık şekilde ilk 15 dakikası ile başladı.

ANTRENMANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, 2 grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Benfica maçı hazırlıklarını sonlandıran sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi ve maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

