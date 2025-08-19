Fenerbahçe, Benfica Maçına Hazırlandı

FENERBAHÇE, MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Müsabaka için son hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, basın mensuplarına açık şekilde ilk 15 dakikası ile başladı.

ANTRENMANDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Isınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, 2 grup halinde gerçekleştirilen 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Bu antrenmanla Benfica maçı hazırlıklarını sonlandıran sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi ve maç saatini sabırsızlıkla bekliyor.