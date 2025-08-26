Haberler

Fenerbahçe, Benfica Maçına Kamp Kadrosu

FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz’in Benfica ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belirlendi. Fenerbahçe, bu önemli maçta yarın TSİ 22.00’de Benfica ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, hazırlık sürecini tamamladıktan sonra bugün Portekiz’in başkenti olan Lizbon’a hareket edecek.

KADRODA KİMLER YER ALIYOR?

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: “İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran.” İSTANBUL’dan bu önemli maç için beklentiler büyük.

PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

Türk Telekom Ventures, yerli teknoloji girişimlerini desteklemek ve küresel pazarlara ulaştırmak için PİLOT'un 13. dönemine katılan girişimleri duyurdu.
Kocaelispor’un Borcu, 150 Milyon TL

Kocaelispor'un basın sözcüsü, kulübün 150 milyon TL borcuyla borçsuzluk belgesi alamadığını ancak transferin engellenmediğini, gerekli çalışmaların 30 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurdu.

