Fenerbahçe, Benfica Maçına Kamp Kadrosu

FENERBAHÇE’NİN KAMP KADROSU AÇIKLANDI

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz’in Benfica ekibiyle yarın yapacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belirlendi. Fenerbahçe, bu önemli maçta yarın TSİ 22.00’de Benfica ile sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, hazırlık sürecini tamamladıktan sonra bugün Portekiz’in başkenti olan Lizbon’a hareket edecek.

KADRODA KİMLER YER ALIYOR?

Fenerbahçe’nin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: “İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran.” İSTANBUL’dan bu önemli maç için beklentiler büyük.