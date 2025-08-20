Haberler

Fenerbahçe, Benfica Maçını Medyayla Takip Etti

MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜK

Fenerbahçe’nin Benfica ile gerçekleştirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşmasını 17’si yabancı olmak üzere toplam 233 medya mensubu takip ediyor. Bu önemli maç, Kadıköy’deki stadyumda oynanıyor ve yazılı ile görsel basın burada yoğun bir ilgi gösteriyor.

AKREDİTE EDİLEN MEDYA MENSUPLARI

Muhabir ve foto muhabirleri de dahil olmak üzere toplam 233 medya mensubu, bu müsabakaya akredite edilerek sahada yer alıyor. Fenerbahçe’nin Benfica ile karşılaştığı bu mücadele, hem takımların hem de medyanın ilgisini çekiyor.

ÖNEMLİ

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

