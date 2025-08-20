Fenerbahçe, Benfica Maçını Medyayla Takip Etti

MEDYANIN İLGİSİ BÜYÜK

Fenerbahçe’nin Benfica ile gerçekleştirdiği UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu karşılaşmasını 17’si yabancı olmak üzere toplam 233 medya mensubu takip ediyor. Bu önemli maç, Kadıköy’deki stadyumda oynanıyor ve yazılı ile görsel basın burada yoğun bir ilgi gösteriyor.

AKREDİTE EDİLEN MEDYA MENSUPLARI

Muhabir ve foto muhabirleri de dahil olmak üzere toplam 233 medya mensubu, bu müsabakaya akredite edilerek sahada yer alıyor. Fenerbahçe’nin Benfica ile karşılaştığı bu mücadele, hem takımların hem de medyanın ilgisini çekiyor.