Fenerbahçe Benfica Maçının Hakemi Siebert

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraftarların merakla beklediği “Fenerbahçe Benfica maçının hakemi kim?” sorusunun yanıtı da bu özel mücadeleye dair heyecanı artırdı. UEFA, maçın orta hakemini resmi olarak duyurdu. 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak olan Fenerbahçe-Benfica maçı öncesi bu soru netlik kazanmış oldu.

DANIEL SIEBERT MAÇI YÖNETECEK

Fenerbahçe’nin Benfica ile yapacağı karşılaşmanın hakemi olarak Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert atandı. Siebert, daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve uluslararası turnuvalarda görev yapmış bir FIFA kokartlı hakemdir. Şimdi ise bu önemli müsabakada düdük çalacak.

Daniel Siebert’in yardımcı hakemliklerini yine Almanya’dan Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak. VAR odasında Christian Dingert, AVAR (Yardımcı VAR) olarak ise Johann Pfeifer görev alacak. Bu hakemler, UEFA organizasyonlarında daha önce birçok önemli karşılaşmada birlikte çalışmış bir ekip oluşturuyor.