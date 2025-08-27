Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 yenildi

MAÇA DAİR İLK YARIDA YAŞANANLAR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0’lık avantajıyla sona erdi.

İLK YARIDA GELİŞEN DAKİKALAR

Maçın başlangıcında, 3. dakikada ceza sahası sol kanadında Pavlidis’in pasıyla arka direkteki Barreiro, kaleci Livakovic’i geçemedi ve atak sonuçsuz kaldı. Ardından, 11. dakikada benfica’nın kullandığı köşe atışında, Vangelis Pavlidis’in şutuyla top ağlara gitti. Ancak, 16. dakikada VAR incelemesi sonucu hakem Vincic, pozisyonu izleyerek ofsayt gerekçesiyle bu golü iptal etti.

28. dakikada Rios’un ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruş ise az farkla dışarı çıktı. 34. dakikada Talisca’nın, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş barajdan döndü. 35. dakikada ise Barreiro’nun pasında, ceza sahası içindeki Kerem’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu ve Benfica 1-0 öne geçti.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın oynandığı stat: Estadio da Luz

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Benfica kadrosu: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Rios, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis. Yedek oyuncular: Soares, Tomas Araujo, Gonçalo Oliveira, Leandro Santos, Franjo Ivanovic, Schjelderup, Joao Veloso, Diogo Prioste, Gianluca Gross, Henrique Araujo, Tiago Gouveia, Rafael Obrador. Teknik direktör: Bruno Lage

Fenerbahçe kadrosu: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Semedo (Çağlar Söyüncü dk. 17), Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri. Yedek oyuncular: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Jhon Duran. Teknik direktör: Jose Mourinho

Gol: Kerem Aktürkoğlu (dakika 35) (Benfica)

Sarı kart: Amrabat (Fenerbahçe) – İSTANBUL