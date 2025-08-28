Haberler

Fenerbahçe, Benfica’ya 1-0 yenildi

FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDASI

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Benfica ile karşılaştı ve bu mücadelede 1-0’lık bir yenilgi alarak Devler Ligi’ne veda etti. Sarı-lacivertli takımın, maç sırasında isabetli şut bile çıkaramaması, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmasına yol açtı.

JOSE MOURINHO’NU GİYDİĞİ KAZAK GÜNDEM OLDU

Özellikle teknik direktör Jose Mourinho’nun, maç sırasında giydiği kazak dikkat çekti. Kazağın “Rolling Links Long Sleeve Polo Shirt” olarak adlandırıldığı ve yurt dışındaki fiyatının 91 euro ile 130 dolar arasında değiştiği bilgisi gündeme geldi. Bu durum, Mourinho’nun tercih ettiği kıyafet üzerinden yapılan tartışmaları artırdı.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

