Fenerbahçe, Benfica’ya Elendi, Avrupa Ligi’nde Devam Edecek

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Portekizli ekip Benfica’ya karşı elendi. Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun rövanş maçında Benfica’ya konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kaybetti. İlk maçı kendi sahasında golsüz geçen sarı-lacivertliler, ikinci maçta ilk yarıda kalesinde gördüğü gol sonrası pozisyon üretmekte sorun yaşadı ve sahadan 1-0’lık yenilgi ile ayrıldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

DEVLER LİGİ HASRETI DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasına kalamadı. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en son 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig’de şampiyon olmasına rağmen UEFA’dan ‘2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezası aldı. Cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev ve 2024’te Lille’e elenerek yoluna Avrupa Ligi’nden devam etti. Sarı-lacivertlilerin, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasreti 17 yıla ulaştı.

EUROPA LİGİ’NDEN DEVAM EDİYOR

Bu sezon, Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Hollanda’nın Feyenoord takımını 1-2 ve 5-2’lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda Benfica ile karşılaşan sarı-lacivertliler, evinde golsüz berabere kalmış, deplasmanda ise mağlup olmuştu.

AVRUPA LİGİ’NDE 8 SEZON GEÇİRDİ

Fenerbahçe, Haziran 2009’da statü değişikliğine gidilen UEFA Avrupa Ligi gruplarında 8 sezon mücadele etti. Sarı-lacivertliler, 7 sezonda üst tura geçmeyi başardı ve 4 kez grup aşamasını lider tamamladı. Geçtiğimiz sezon uygulanan lig aşamasında ise ilk 24’te yer alarak play-off turuna yükseldi; fakat kupa yolculuğuna son 16 turunda veda etti. Fenerbahçe’nin en başarılı sezonu olan 2012-2013’te yarı finalde Benfica’ya yenilerek final şansını kaybetti.

