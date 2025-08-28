Fenerbahçe, Benfica’ya Elendi, Gelir Kaybı

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ HASRETİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica karşısında 1-0’lık bir yenilgi aldı. Bu sonuç, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki hasretini 17 yıla taşıdı ve büyük bir gelir kaybına neden oldu.

YÜKSEK GELİR İMKANI KAÇTI

Sarı-lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına geçmeyi başarabilseydi 24.8 milyon euro tutarında bir ayak bastı parası kazanacaktı. Play-off turunda elde ettikleri 4.29 milyon euro gelirle birlikte bu miktar toplamda 29 milyon euroya kadar çıkabilecekti.

AVRUPA MACERASI DEVAM EDİYOR

Benfica’ya elenen Fenerbahçe, yüksek gelir kaybının yanı sıra yayın hakları ve katsayı puanı ile de ek gelir elde etme fırsatını kaçırdı. Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek ve burada 4.31 milyon euro ayak bastı parası kazanacak.