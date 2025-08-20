Fenerbahçe, Benfica’ya Karşı 11’ini Seçti

FENERBAHÇE’DE 11’DE DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica karşısında Feyenoord maçında farklı galibiyet elde eden kadrosunu tercih etti. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nun ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşıyor. Mourinho, Göztepe maçındaki 11’inde bir değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle İzmir’deki mücadelede olmayan Mert Müldür, Yusuf Akçiçek’in yerine göreve getirildi. Mourinho, Feyenoord’a karşı 5-2’lik skorla kazandıkları maçı kazanan 11’i yeniden sahaya sürdü. Takımda tek sakat olan oyuncu Cenk Tosun tedavi sürecinde bulunuyor. Deneyimli forvetin pozisyonuna UEFA listesine dahil edilen Cengiz Ünder alındı.

FENERBAHÇE’NİN MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, maça; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, Sofyan Amrabat, Archie Brown, Sebastian Szymanski, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri 11’i ile çıkıyor. Yedek kadroda ise Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Yusuf Akçiçek bulunuyor.

MERT MÜLDÜR DÖNDÜ

Feyenoord ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Mert Müldür, Göztepe mücadelesinde yer almamıştı fakat son antrenmanlarda tüm çalışmalara katıldı ve teknik ekibin önerisi doğrultusunda Benfica karşısında 11’de yer aldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİ KADIKÖY’DE

Kadıköy’de 12 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi müziği duyuldu. Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunun başında play-off turunda elendikten sonra UEFA’dan “2 yıl Avrupa kupalarından men” cezası aldı. Bu ceza dolayısıyla, 2014-2015 sezonunda UEFA’dan uzak kalmıştı. Geçmişteki grup aşamaları dışında son olarak 21 Ağustos 2013’te Arsenal ile oynanan maç sırasında bu müzik çalındı. Benfica maçının seremonisinde Devler Ligi bayrağı orta sahada dalgalanırken, marşla taraftarlar coşkulu anlar yaşadı.

TARAFTARDAN YOĞUN DESTEK

Fenerbahçe, bu sezon iç sahada Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki Feyenoord karşısında taraftarlarının yoğun desteğinden faydalandı ve maçta alınan farklı galibiyette büyük rol oynamıştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu defa yine Avrupa’daki ikinci maçında takımlarını desteklemek için tribünleri hıncahınç doldurdu. Maçın biletleri kısa sürede tükendi ve tribünler maça yakın zamanda doldu. Isınma sırasında oyunculara tezahürat yaparak destek verdiler.

GAZZE İÇİN MESAJ

İki takımın oyuncularının seremoniye çıkması ile birlikte Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü’nde Gazze’ye yönelik çağrı mesajı yer aldı. Üst tribünde “Stop the genocide in Gaza! Free Palestine!” (Gazze’deki soykırımı durdurun. Özgür Filistin) yazılı pankart açıldı.

KEREM AKTÜRKBOĞLU’NA İLGİ

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde Kadıköy’de taraftarlar tarafından ilgiyle karşılandı. Özellikle küçük taraftarlar, Kerem’in ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyuncuya seslendi. Bir çocuk, Kerem’den forma istedi fakat oyuncu o alana gelmeyince üzgün anlar yaşandı.