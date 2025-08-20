Fenerbahçe, Benfica’ya karşı avantaj arıyor

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek amacıyla sahaya çıkma hazırlığında. Sarı-lacivertli ekip, play-off turu ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de karşılaşacak. Maç, Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek ve karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Müsabakanın canlı yayını TRT 1’den yapılacak. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek olan rövanş ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz topraklarında oynanacak. Feyenoord’u elemesinin ardından Devler Ligi’ne bir adım daha yaklaşan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rövanşı kazanarak bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE’DEKİ EKSİKLER VE BENFİCA’NIN HEDEFİ

16 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe’de, sadece Cenk Tosun’un sakatlığı dikkat çekiyor. Benfica ise, uzun yıllardır süregelen Şampiyonlar Ligi geleneğini sürdürmenin peşinde. Portekiz ekibi, son 15 sezonda 14’ünde bu turnuvada yer almayı başardı ve Lizbon’daki rövanşa avantajla dönme arayışında.

KEREM YEDEK KULÜBESİNDE

Benfica’da, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri sürdüren Kerem Aktürkoğlu, maça yedek kulübesinde başlama kararı aldı.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran. Benfica’nın muhtemel 11’i: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea.