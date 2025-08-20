Fenerbahçe, Benfica’ya Karşı Avantaj Peşinde

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım atmak için sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turunun ilk maçında Benfica ile saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Maç, Chobani Stadyumu’nda gerçekleşecek ve Alman hakem Daniel Siebert tarafından yönetilecek. Müsabaka, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımı belirleyecek olan rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Feyenoord’u eleyerek Devler Ligi’nde ilerleme kaydeden Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rövanşta galip gelmenin planlarını yapıyor.

16 YILLIK HASRET

16 yıllık bir Şampiyonlar Ligi özlemi çeken Fenerbahçe, bu önemli karşılaşma öncesi Cenk Tosun dışında eksik oyuncusu bulunmuyor. Rakip Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde geleneğini sürdürebilmek adına mücadele ediyor. Portekiz ekibi, son 15 sezonun 14’ünde bu prestigli turnuvaya katılım sağladı ve Lizbon’daki rövanşa avantajla dönmek istiyor.

KEREM YEDİK BAŞLAYACAK

Benfica’da Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu, maça yedek kulübesinde başlayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’inde; İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri ve Duran isimleri yer alıyor. Benfica’nın muhtemel kadrosu ise; Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea ile şekilleniyor.