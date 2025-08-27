Fenerbahçe, Benfica’ya karşı kritik maçta

FENERBAHÇE BENFİCA İLE KRİTİK MAÇA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica karşısında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Estadio de Luz’da gerçekleşecek olan bu maç, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Kadıköy’de oynanan ve tarafların 0-0 berabere kaldığı önceki maçın ardından Fenerbahçe, galibiyet için sahaya çıkacak ve turu geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Benfica’yı elemesi durumunda büyük bir mali kazanç elde edecek. Sarı-lacivertliler, bu aşamada adını Şampiyonlar Ligi’nde gruplar etabına yazdırma fırsatını yakalayacak ve 18.62 milyon euro ayak bastı parasını kasasına koyacak. Bunun yanı sıra, eğer Fenerbahçe, Benfica’ya elenirse, play-off turuna katılmanın getirdiği 4.29 milyon euroluk ödülü de kazanmış olacak. Bu durum, takımın finansal olarak güçlenmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.