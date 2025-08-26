Fenerbahçe, Benfica’ya konuk olacak

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI ÖNCESİ TEMEL AÇIKLAMALAR

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe, 0-0 sonuçlanan ilk maçın rövanşında yarın Benfica ile karşılaşacak. Başkan Ali Koç, takıma Şampiyonlar Ligi’ne katılmaları durumunda dev bir prim dağıtma kararı aldı. Sabah gazetesinde çıkan bilgilere göre bu prim miktarı 3 milyon euro olacak.

PRİM YÖNETİCİLERDEN GELİYOR

Fenerbahçe’de belirlenen 3 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi primi, kulüp bütçesinden değil, yöneticilerin kendi ceplerinden karşılanacak. Yöneticiler, takım Devler Ligi’nde mücadele etme hakkını kazanırsa futbolculara kendi kaynaklarından 3 milyon euro prim verecekler. Başkan Ali Koç, futbolcularla gerçekleştirdiği toplantıda, yönetimin tüm sorumluluklarını yerine getireceğini ifade ederek, prim miktarını artırma sinyali verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN FİNANSAL AVANTAJLARI

Eğer Fenerbahçe, Benfica’yı eleyip Şampiyonlar Ligi’nin grup aşamasına kalırsa, 24.8 milyon euro ayak bastı parası kazanacak. Devler Ligi’nde her zafer, 2.1 milyon euro gelir sağlarken, beraberlik durumunda ise 700 bin euro elde ediliyor.