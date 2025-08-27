Fenerbahçe, Benfica’ya Veda Etti

FENERBAHÇE DEVLER LİGİ’NE VEDA ETTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica’ya karşı 1-0’lık mağlubiyet alarak turnuvaya veda etti. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalar yaptı.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Mourinho, “Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik.” şeklinde konuştu. Karşılaşmada ilk yarının performansını eleştiren Mourinho, ilk yarıda takımlarının iyi oynamadığını ve “ritimle baş edemedik” ifadesini kullandı. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergilediklerini belirten Mourinho, “Maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama bu yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler.” dedi.

AVRUPA LİGİ’NE YÖNELİŞ

Mourinho, takımının Avrupa Ligi’nde final oynayabilecek kapasitede olduğuna vurgu yaparak, “Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz.” yorumunu yaptı. Bu açıklamalar, Fenerbahçe taraftarları için umut verici bir bakış açısı sundu.