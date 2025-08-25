Fenerbahçe, Benfica’yı ağırlayacak

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, daha önce geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen ve berabere sonuçlanan 0-0 biten maçı da yönetmişti.

İLK MAÇTA BERABERLİK YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk maçta sahasında 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuç, rövanş maçı için her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Şimdi gözler, çarşamba günü yapılacak mücadelede.