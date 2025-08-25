Haberler

Fenerbahçe, Benfica’yı ağırlayacak

FENERBAHÇE-BENFİCA MAÇI YAKLAŞIYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Benfica ile karşılaşacak. Bu önemli karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic, daha önce geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında gerçekleşen ve berabere sonuçlanan 0-0 biten maçı da yönetmişti.

İLK MAÇTA BERABERLİK YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe, Benfica ile oynadığı ilk maçta sahasında 0-0 berabere kalmıştı. Bu sonuç, rövanş maçı için her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Şimdi gözler, çarşamba günü yapılacak mücadelede.

ÖNEMLİ

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

