Fenerbahçe Benfica’yı Ağırlayacak Bugün

FENERBAHÇE, BENFİCA İLE KARŞILAŞACAK

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Benfica takımını ağırlayacak. Maç öncesinde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de başlayacağını açıkladı. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu, ısınma esnasında sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar, milli futbolcuyu alkışlayarak destek oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU TARAFTARLARA CEVAP VERDİ

Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratlarına elini havaya kaldırarak karşılık verdi. Benfica formasıyla bu sezon 2 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, önemli bir karşılaşma öncesinde sahaya çıkacak ve performansıyla dikkat çekecek. Bu maç, hem takımlar hem de oyuncular için büyük bir heyecan yaratıyor.