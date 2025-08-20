Fenerbahçe Benfica’yı Ağırlayacak Bugün

Haberler

FENERBAHÇE, BENFİCA İLE KARŞILAŞACAK

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Benfica takımını ağırlayacak. Maç öncesinde Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’de başlayacağını açıkladı. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Kerem Aktürkoğlu, ısınma esnasında sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Taraftarlar, milli futbolcuyu alkışlayarak destek oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU TARAFTARLARA CEVAP VERDİ

Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe taraftarlarının tezahüratlarına elini havaya kaldırarak karşılık verdi. Benfica formasıyla bu sezon 2 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, önemli bir karşılaşma öncesinde sahaya çıkacak ve performansıyla dikkat çekecek. Bu maç, hem takımlar hem de oyuncular için büyük bir heyecan yaratıyor.

Japonya Savunma Bakanı Baykar’ı Ziyaret Etti

Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, heyetiyle birlikte Baykar'ı ziyaret ederek Milli Teknoloji Merkezi hakkında bilgi aldı. Baykar yönetimi de ziyarete katıldı.
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazırlandı

Trabzonspor, Antalyaspor ile Süper Lig'de oynayacağı maça yönelik hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke eşliğinde rejenerasyon ve pas çalışmaları yapıldı.

