Fenerbahçe, Benfica’yı Güçlü Bulmuyor

FENERBAHÇE’YE TAZE HIZ VE MOTİVASYON

Süper Lig’in köklü takımlarından Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki Benfica maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, geçmişte Benfica’ya karşı oynadığı karşılaşmalarla ilgili soruları yanıtladı.

BENFİCA İLE GEÇMİŞ PERFORMANS

Bir muhabir, “Benfica’ya karşı 9 maçta sadece 1 kez kaybettiniz. Bu psikolojik üstünlük sağlar mı?” diye sordu. Mourinho, “Benfica’ya karşı daima kazanıyordum, çünkü çok daha iyi takımlarla karşılaştım. Porto, Benfica’dan çok daha iyiydi. Manchester United çok daha iyiydi Benfica’dan. Leiria o dönemde Benfica’dan daha iyiydi. O yüzden Benfica’ya karşı çok kazandım. O dönemlerdeki takımlarla bugünü karşılaştıramıyorum” şeklinde yanıtladı.

BUGÜNKÜ BENFİCA VE OYUNCULARI

Mourinho, Benfica’nın günümüzde çok güçlü bir takım olduğunu belirtti. “Bugün Benfica çok güçlü. Bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok fazla kaliteli oyuncuları var” dedi. Tecrübeli teknik adam, geçmiş sonuçların önemine dair düşündüklerini de paylaştı. “Bence sadece basın bu tarz şeyleri hatırlar. Benfica’daki hiç kimse benim sonuçlarımı hatırlamaz. Ben de eski sonuçları önemsemem. Bunlar tamamen tesadüf. Bu şekilde bakmıyorum” ifadelerini kullandı.

Portekizli hocanın bu açıklamaları kısa sürede dikkat çekti ve viral bir etki yarattı.