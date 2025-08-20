Haberler

Fenerbahçe, Benfica’yı konuk ediyor

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇI ÖNCESİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında Portekizli Benfica takımını ağırlayacak. Müsabaka, Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak ve karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’ın yardımcı hakemliklerini yine Almanya’dan Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenirken, dördüncü hakem ise Daniel Schlager olacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı bir şekilde izlenebilecek.

FENERBAHÇE’İN YOLCULUĞU

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda’nın Feyenoord takımını başarıyla elemeyi başardı. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, evinde oynadığı karşılaşmayı 5-2 kazanarak play-off turuna yükselmeyi başardı. Benfica karşısında ilk karşılaşmada iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

TAKIM KADROLARI

Fenerbahçe’nin bu maçtaki olası kadrosu ise şöyle: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran. Benfica’nın muhtemel kadrosu ise Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Florentino, Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis olarak şekillenecek.

ÖNEMLİ

