Fenerbahçe, Bentancur İçin Teklif Yaptı

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Süper Lig’e Göztepe yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, transfer faaliyetlerine yönelik yoğun bir şekilde çalışmalara başladı. Sarı-lacivertlilerde özellikle orta saha oyuncu transferine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Gündemdeki önemli isimlerden biri, Uruguaylı futbolcu Rodrigo Bentancur. Tottenham, 28 yaşındaki oyuncuyu 2026 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen satış listesine ekledi.

BENTANCUR İÇİN TEKLİF HAVADA

Kuzey Londra ekibinin, tecrübeli ön libero için 25 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Ancak Fenerbahçe’nin, Bentancur için 15 milyon euro değerinde resmi teklifini İngiliz kulübüne sunduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiği ve sarı-lacivertlilerin bu transferde kesin bir sonuca kısa süre içerisinde ulaşmak istediği dile getirildi.

Boca Juniors altyapısından yetişen Bentancur, 2017 yılında 23.5 milyon euro karşılığında Juventus’a transfer oldu. Ocak 2022’de ise Tottenham Hotspur’a 19 milyon euroya geçti. 28 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız sezonda Premier Lig temsilcisi ile birlikte tüm kulvarlarda toplamda 44 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asistlik bir performans gösterdi.