Fenerbahçe, Beşiktaş’a 0-1 Yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Gedson Fernandes’in kaydettiği golle bu başarıyı elde eden Beşiktaş, bu sezon bir derbi galibiyeti daha almış oldu. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin Galatasaray ile olan puan farkı 8’e yükseldi. Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, hem yerel hem de uluslararası basında geniş yankı buldu.

ULUSLARARASI BASINDAN YORUMLAR

İspanyol Marca gazetesi, “Mourinho’nun Fenerbahçe’si rayından çıkıp, Galatasaray Türkiye Ligi şampiyonluğuna yaklaşmakta” ifadesini kullandı. Alvaro Morata’nın Galatasaray’ı 2024-25 Türkiye Ligi şampiyonluğuna dört puan uzaklıkta olduğunu belirtti. Fenerbahçe, İstanbul derbisiyle Beşiktaş’a 0-1 yenilerek lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü.

MOURINHO’YA AİT HÜSRAN

İtalyan Tuttomercato, “Mourinho’dan şampiyonluğa veda” başlığını attı. Süper Lig için önemli bir akşam olduğu ifade edildi. Galatasaray’ın aldığı kesin galibiyet sonrasında, Fenerbahçe’nin beklenen cevabı veremediği belirtildi. Mourinho’nun takımı, evinde Beşiktaş’a 1-0 yenilerek zirve yarışında büyük bir darbe aldı ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk umudu giderek azaldı.

MOU RİNGDON’UN KAYBI

As gazetesi ise, “Mourinho yelkenleri indiriyor, Morata şenlik ateşini yakıyor” yorumunu yaptı. Tecrübeli çalıştırıcının maçı boyunca bir kez bile gülmemesi, oyuncularının performansından rahatsız olduğunu gösteriyor. Maç sonunda Solskjaer’e soğuk bir şekilde sarıldıktan sonra, herhangi bir açıklama yapmadan soyunma odasına geçti.

Portekiz A Bola gazetesi, “Eski Benficalı gol attı, Mourinho derbiyi kaybettikten sonra şampiyonluğa veda etti” ifadesini kullandı. Fenerbahçe, evinde Beşiktaş’a karşı 1-0’lık mağlubiyetle şampiyonluk yarışına fiilen veda etti. Jose Mourinho’nun ekibi, bitime 4 hafta kala Galatasaray’ın 8 puan gerisinde. Takımın performansına dikkat çeken O Jogo ise, Fenerbahçe’nin başında olan Mourinho’nun, Türk futbol şampiyonluğundan elendiğini vurguladı.