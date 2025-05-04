Fenerbahçe, Beşiktaş’a 0-1 yenildi

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİNDEKİ HİKAYE

Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 skorla mağlup etti. Maç sonrasında Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma hakkındaki değerlendirmeleri ile dikkat çekti. Fenerbahçe’nin performansını eleştiren Mourinho, takımının bireysel anlamda istenen düzeyde olmadığını belirtti.

MOURINHO’NUN ELEŞTİRLERİ

Hakem yönetimine de tepki gösteren Portekizli teknik adam, “Fenerbahçe neyi yanlış yaptı? İyi bireysel performanslara sahip değildik. Kolektif olarak iyi değildik. Sadece bir takım maçı kazanmak istedi, bir takım şanslar yarattı. Kaybetmeyi hak etmedik. Beşiktaş’ı tebrik ederim. Defansif ve hücum olarak iyi birlik oldular.” dedi. Mourinho, hakem kararları hakkında da sözlerini sürdürdü.

HAKEM KARARLARI ÜZERİNE YORUMLAR

“Hayal kırıklığı yaratan VAR kararları ve verilen penaltıların yanı sıra, bize verilmeyen penaltı… Konuşmaktan yoruldum artık. Hiçbir şey değişmedi. Saat işliyor, zaman geçiyor. Oyuncular baskıyı hissediyor ama bunun yüzünden kaybettik diyemem.” ifadeleriyle hakemlerin tutumunu eleştiren Mourinho, ikinci yarıda hücum oyuncularının daha etkili oynama çabası içinde olduklarını belirtti.

LİGDEN YANSIMALAR

“İlk yarıda birçok top kaybı yaşadık. İkinci yarı hücum oyuncuları direkt oynamaya çalıştı. Maçı sonuna kadar kontrol ettiler.” şeklinde maçı daha detaylı analiz eden Mourinho, ligin kaderinin başından beri belirlendiğini de vurguladı. “Ligin sonucu lig başlamadan belirlenmişti. Lig başlamadan sonu belliydi.” şeklindeki ifadesi, şampiyonluk mücadelesinin bir hayli tartışmalı koşullarda gerçekleştiğinin altını çizdi.