Fenerbahçe, Beşiktaş’a 1-0 kaybetti

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ’A KAYBETTİ

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı maçta 1-0’lık skorla mağlup oldu ve böylece lider Galatasaray’ın gerisinde son 4 haftaya 8 puanla girdi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde oynadığı derbide Beşiktaş’a yenildi. Galatasaray, Sivasspor’u geçince puan farkı 8’e çıkarken, sarı-lacivertliler liderle arasındaki farkı azaltma şansını değerlendiremedi. Bu sonuçla Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında önemli bir darbe aldı.

FORVET TAKVİYESİ YETERSİZ KALDI

Maçın ilk yarısını geride kapatan Fenerbahçe, 46. dakikada Szymanski’nin yerine Dusan Tadic’i sahaya sürdü. 59. dakikada, defans hattından bir isim çıkaran Mourinho, Edin Dzeko’yu oyuna alarak hücum gücünü artırdı. Fenerbahçe, maçın kalan dakikalarında hücum oyuncusu sayısını artırmasına rağmen gol pozisyonlarından yararlanamadı. 84. dakikada son santrfor olan Cenk Tosun da oyuna girdi ancak sonuç değişmedi.

TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TEPKİ

Bu sezon iç sahada kaybedilen puanlar neticesinde şampiyonluk yolunda zorluklar yaşayan Fenerbahçe’ye yönetime olan tepkiler sahada belirgin şekilde hissedildi. Derbi sırasında tribünlerden “yönetim istifa” sesleri yükseldi. Bu durum, son dakikalarda daha da belirginleşti.