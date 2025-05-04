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Fenerbahçe, Beşiktaş’a 1-0 kaybetti

MAÇ SONRASI TEPKİLERİN YERİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Beşiktaş ile karşılaştı ve maçı 1-0 kaybetti. Mücadelenin hemen sonrasında Galatasaray, sosyal medya kanalları üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Galatasaray Kulübü, “Son ana kadar aynı hırs ve aynı inançla, tam Konsantrasyon” ifadelerine yer vererek, moral ve motivasyonu ön plana çıkardı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen de sosyal medya üzerinden Galatasaray taraftarlarının eğlenceli anlarını paylaştı. Instagram hesabında bu anlara yer veren Osimhen, X hesabında ise Sivasspor maçından bir kareye dikkat çekti. Bu paylaşımlar, taraftarlar arasında ilgiyle karşılandı ve sosyal medyada büyük yankı buldu.

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