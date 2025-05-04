Fenerbahçe, Beşiktaş’a 1-0 kaybetti

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇINDA ÜSTÜN GELAMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında Beşiktaş’a 1-0 yenildi. Maç, Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başladı. Karşılaşmayı Yasin Kol yönetti, yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yaptı. Ev sahibi Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Osayi, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski ve En-Nesyri ile sahaya çıktı. Konuk takım Beşiktaş ise Mert Günok, Svensson, Pualista, Masuaku, Emrecan, Chamberlain, Hadziahmetovic, Rashica, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva ile mücadele etti.

İLK YARIDA TANSİYON YÜKSEK

Karşılaşmanın ilk 25 dakikasında her iki takım da gol pozisyonu bulmakta zorlandı. 34’üncü dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku’nun sağ taraftan kullandığı korner sonrası topun Talisca’nın eline çarpmasıyla hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gedson Fernandes, 36’ncı dakikada gol şansını değerlendiremedi. Ancak 44’üncü dakikada Mert Müldür’ün hatalı pasında Gedson Fernandes, topu boş ağlara göndererek konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAKİ ŞANSLAR DEĞERLENDİRİLEMEDİ

İkinci yarının ilk 15 dakikasında da iki takım etkili olamadı. Fenerbahçe, 72’nci dakikada beraberlik şansını kaçırdı. Talisca’nın serbest vuruşta yaptığı vuruşu kaleci Mert iyi bir şekilde kurtardı. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanarak sezonu derbi kazanamadan tamamladı.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YÖNETİME TEPKİ

Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe taraftarı, başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Tüm taraftar grupları, “Ali Koç İstifa ve Yönetim İstifa” sloganları attı.