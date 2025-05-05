Fenerbahçe, Beşiktaş’a 1-0 Yenildi

MAÇ SONUCU VE RANKMAN

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve sahasında 1-0’lık bir mağlubiyet aldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü.

ALEXANDER DJIKU’NUN TEPKİLERİ ÜZERİNE

Mücadelenin sona ermesinin ardından, Fenerbahçeli savunma oyuncusu Alexander Djiku, sosyal medyada dikkat çekici bir görüntü ile gündeme geldi. Maç sonrası özel aracıyla stadyumdan ayrılan Ganalı stoper, aracında FIFA oyununu oynarken kameralara yansıdı. Takımının yaşadığı kritik mağlubiyete rağmen oldukça sakin bir tutum sergileyen Djiku’nun bu tavrı, taraftarlar arasında çeşitli tepkilere yol açtı.

TARAFTAR GÖRÜŞLERİ

Bazı taraftarlar, derbi mağlubiyetinin hemen ardından Djiku’nun bu kadar rahat bir tavır sergilemesini eleştirdi. Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldığı bu haftada Djiku’nun durumu, en fazla konuşulan konulardan biri haline geldi.