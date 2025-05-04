Fenerbahçe, Beşiktaş’a Yenildi. Mourinho Başarısız

JOSE MOURINHO’UN DERBİ KAYIPLARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, bu sezon gerçekleştirdiği 5 derbide galibiyet elde edemedi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş ile mücadele etti. Sezon başında sarı-lacivertli takımın başına geçen ünlü teknik adam, ezeli rakiplerle oynanan maçlarda henüz zaferle tanışamadı.

Mourinho, ligin 6. haftasında evinde Galatasaray’a karşı mağlup oldu, ardından Beşiktaş karşısında da yenilgi yaşadı. Ligin ikinci yarısında deplasmanında Galatasaray ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, bugün de kendi sahasında Beşiktaş’a 1-0 kaybetti. Ayrıca, Jose Mourinho’nun ekibi 2 Nisan’da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray’a 2-1’lik skorla elendi.

MAĞLUBİYETLERİN NEDENİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de yaşadığı 3 mağlubiyetin de tamamını derbi karşılaşmalarında elde etti. Ligde 75 puanda kalan sarı-lacivertliler, gelecek haftaki karşılaşmasında deplasmanda Başakşehir ile rakip olacak.