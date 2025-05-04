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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi Hakemler ve Kadrolar

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek olan derbi karşılaşmasıyla ilgili bilgiler açıklandı. Maç, Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

HAKEMLER VE KADROLAR

Karşılaşmanın hakem kadrosu şu şekilde: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci. Fenerbahçe takımının kadrosu ise şu oyunculardan oluşuyor: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca ve En-Nesyri.

Beşiktaş’ın kadrosu ise Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Mustafa Hekimoğlu ve Rafa Silva şeklinde.

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