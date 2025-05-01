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Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbiye yönelik hazırlıklarını antrenmanla sürdürüyor.

ANTRENMAN DETAYLARI

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları uygulandı. Futbolcular, antrenman sırasında iki gruba ayrılarak pas çalışmaları yaptı. Antrenmanın son bölümü ise taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE HAZIRLIK

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek. Bu derbi, Fenerbahçe için büyük bir önem taşıyor.

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