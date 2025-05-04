Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi Yarın Oynanacak

DERBİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı yönetmesi için atanan hakem Yasin Kol, Trabzon bölgesine ait bir hakem. Yasin Kol, bu sezon oynanan Beşiktaş – Galatasaray derbisinde kariyerinin ilk derbisini yönetmişti. Fenerbahçe – Beşiktaş mücadelesinin VAR hakemi ise Hollandalı Richard Martens oldu.

SARILACİVERTLİLER GALİBİYET İSTİYOR

Bu sezon derbi galibiyeti olmayan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenerek taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, ligde lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde, 75 puanla 2. sırada yer alıyor. Süper Lig’de en son Beşiktaş’a yenilen Fenerbahçe, sonraki 17 maçında 13 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Beşiktaş ise Süper Lig’deki 31 maçta topladığı 52 puanla 4. sıradan haftaya giriyor. Geçen hafta Atakaş Hatayspor’u 5-1 yenerek moral bulduktan sonra, derbide galibiyet hedefliyor.

LİGDEKİ GEÇMİŞ FİNALİ

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etmişti. O maçta kazanan golü, ikinci yarıda Alex Oxlade-Chamberlain’den gelmişti. Fenerbahçe, bu derbide kadrosunda 4 eksikle mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostić, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin forma giyemeyecek. Ayrıca maç saatinde tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumu netlik kazanacak.

SAVUNMADA SIKINTILAR VAR

Beşiktaş’ta savunma oyuncuları Emirhan Topçu ile Gabriel Paulista sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Bu hafta antrenmanlara çıkan Felix Uduokhai’nin de durumu, sağlık komisyonu ile yapılacak toplantıda değerlendirilecek. Takımla çalışan Necip Uysal’ın derbide oynaması beklenmiyor. Uzun süredir takımda olmayan Bakhtiyor Zaynutdinov’un yanı sıra tedavi sürecinde olan Elan Ricardo ve Ernest Muçi de derbide forma giyemeyecek.

TARİHİ REKABETTE KAZANANLAR

Ülker Stadı’nda geçecek olan bu önemli derbide, Türk futbol tarihinde bugüne dek iki ekip 360 kez karşılaştı. Fenerbahçe’nin, 135 galibiyet ile Beşiktaş’ın 128 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu rekabette Fenerbahçe, toplamda 499 gol kaydederken, Beşiktaş 458 gol attı. Uzun yıllardır süren bu çekişmeli mücadelede her iki takım da galibiyet için sahada ter dökecek.