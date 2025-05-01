Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisinde Favori

DERBİ HEYECANI YAŞANACAK

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında büyük bir derbi maçı gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, pazar günü saat 19:00’da ezeli rakibi Beşiktaş’ı kendi evinde ve seyircisi önünde konuk edecek.

TEKNİK DİREKTÖRÜN TAHMİNLERİ

Maç öncesi teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Kafa Sports Youtube kanalında derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu ve tahminlerini açıkladı. Yalçın, Fenerbahçe’nin iç saha avantajıyla favori olduğunu belirterek, “Fenerbahçe’yi iç sahada oynaması nedeniyle favori olarak görüyorum ancak Fenerbahçe’nin fikstürüne baktığım zaman Galatasaray’ı, Samsunspor’u, Beşiktaş’ı ve de Eyüpspor’u yenememiş. İlk 5 sıradaki takımların hiçbirini yenememiş Fenerbahçe. O yüzden iç sahada oynayacağı bu Beşiktaş derbisine de çok rahat bir şekilde, ‘Fenerbahçe kazanır’ diyemem, diyemeyiz” şeklinde konuştu.