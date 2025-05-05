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Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Gözaltına Alınan Şahsa Cezalar Verildi

GÖZALTINA ALINAN ŞAHSA CEZA VERİLDİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gerçekleşen derbide, Gedson Fernandes’in gözüne lazer tutan şahsın gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Olayı gerçekleştiren kişi, adli süreç sonunda çeşitli cezalara çarptırıldı.

ŞÜPHELİDAN AÇIKLAMALAR

Gözaltındaki şüpheli Bayram Y., ifadesinde lise mezunu olduğunu ve üniversite sınavlarına hazırlandığını belirtti. Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen şahıs, karşılaşmayı stadyumun kuzey üst tribününden bir arkadaşıyla izlediğini, maçın 36. dakikasında futbolcunun gözüne lazer tuttuğunu kabul etti. Olayın tesadüfen gerçekleştiğini ve planlı olmadığını iddia eden şüpheli, kimseye zarar verme niyeti taşımadığını ifade etti. Yaşananlardan dolayı duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

CEOZALANDIRMA VE YAN CEZALAR

Başlatılan adli süreç sonucunda Bayram Y.’ye, 6222 sayılı yasa kapsamında ceza verildi. Savcılık tarafından uygulanan cezanın detayları arasında spordan men cezası ve ayrıca bir yıl boyunca Fenerbahçe’nin oynayacağı her maç günü karakola giderek imza verme yükümlülüğü bulunuyor.

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