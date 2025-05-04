Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Lazer Gözaltı

PENALTI VURUŞU SIRASINDA LAZER MÜDAHALESİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşen derbi karşılaşmasında, penaltı atışını kullanacak oyuncuya lazer tutan bir seyirci gözaltına alındı. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, maçın 36. dakikasında Beşiktaş’ın kazandığı penaltıyı kullanacak olan Gedson Fernandes’in gözüne tribünden lazer tutan seyirciyi tespit etmek için çalışma başlattı.

GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Stadın kuzey tribününden lazer tuttuğu belirlenen şahıs olan B.Y., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılırken, B.Y.’nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gebze’de Tırda Narkotik Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tırda 397 bin sentetik ecza hap ve 7 kilogram metamfetamin bulundu. Tır sürücüsü göz altına alınıp tutuklandı.
Haberler

Belgesel Yayınlandı, Putin’in 25 Yılı

Vladimir Putin'in 25 yıllık iktidarını ve Kremlin'deki yaşamını ele alan 'Rusya. Kremlin. Putin. 25 Yıl' belgeseli, onun özel hayatına ve yönetim tarzına ışık tutuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.