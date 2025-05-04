Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Lazer Gözaltı

PENALTI VURUŞU SIRASINDA LAZER MÜDAHALESİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşen derbi karşılaşmasında, penaltı atışını kullanacak oyuncuya lazer tutan bir seyirci gözaltına alındı. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, maçın 36. dakikasında Beşiktaş’ın kazandığı penaltıyı kullanacak olan Gedson Fernandes’in gözüne tribünden lazer tutan seyirciyi tespit etmek için çalışma başlattı.

GÜVENLİK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Stadın kuzey tribününden lazer tuttuğu belirlenen şahıs olan B.Y., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılırken, B.Y.’nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.