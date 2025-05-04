Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinde Lazer Olayı

LAZER TUTAN SEYİRCİ GÖZALTINA ALINDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçında penaltı atışı kullanacak oyuncuya lazer tutulması olayı yaşandı. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı’ndaki karşılaşmanın 36. dakikasında, Beşiktaş’ın penaltı atışını kullanacak olan Gedson Fernandes’in gözüne lazer tuttuğu tespit edilen seyircinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, stadın kuzey tribününden lazer tuttuğu belirlenen kişinin ismi tespit edildi. Ekipler, kimliği saptanan B.Y’yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde işlem yapıldığı ve yarın adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.