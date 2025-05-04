Fenerbahçe Beşiktaş Derbisinde Yoğun İlgi

FUTBOLCAMİA İÇİN BÜYÜK HEYECAN

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu önemli derbi maçı, Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Taraftarlar, bu karşılaşmaya büyük bir ilgi göstererek stadyum önünde erken saatlerden itibaren bir araya geldi.

TARAFTARLAR COŞKUSUNU GÖSTERİYOR

Sarı-lacivertli taraftarlar, stat önünde toplandı ve tezahüratlar ile marşlarla maç saatini bekliyor. Fenerbahçeli destekçiler, takımlarına olan tutkularını ve heyecanlarını yüksek sesle ifade ediyor. Bu durum, derbinin atmosferini daha da heyecanlı hale getiriyor.