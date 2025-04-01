Fenerbahçe, Beşiktaş’ı 49 Sayı Farkla Yendi

BÜYÜK FARKLA GALİP GELDİ

Fenerbahçe, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Beşiktaş’ı 49 sayı farkla 91-42 yenerek seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, özellikle ikinci periyotta gösterdiği performansla rakibine karşı üstünlüğünü net bir şekilde ortaya koydu. Soyunma odasına 56-21’lik skorla giden ekip, maçı domine ederek farkı açmaya devam etti ve karşılaşmayı 91-42’lik skorla tamamladı.

SERİDE İKİNCİ MAÇ NE ZAMAN?

Bu seride finale çıkmak için iki galibiyet alan takım belirleniyor. İkinci maç, 3 Nisan Perşembe günü Beşiktaş’ın sahasında gerçekleşecek. Bu önemli karşılaşmayı takip eden basketbolseverler, takımlarını desteklemek için salonu dolduracak.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma Metro Enerji Salonu’nda yapıldı. Maçın hakemleri ise Ali Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün ve Melikşah Mercan oldu. Fenerbahçe Opet’in oyuncu performansları arasında, Alperi Onar 11, McBride 21, Williams 11, Meesseman 8, ve Sabally 10 sayı ile dikkat çekti. Beşiktaş’ta ise Fagbenle 19 sayı ile en çok öne çıkan oyuncu oldu.

PERİYOT SKORLARI

İlk periyot Fenerbahçe’nin 27-14 üstünlüğü ile ilk yarıyı kapandı. İkinci periyotta ise devre skoru 56-21 olarak belirlendi. Üçüncü periyotta da Fenerbahçe’nin etkili oyunuyla 75-33’lük skor elde edildi.