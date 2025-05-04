Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk etti

MÜCADELEDETİREK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında Beşiktaş’ı misafir etti. Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen derbi maçı saat 19.00’da başladı ve hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol’un yardımcılık görevini Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk 11’inde 4 değişiklik gerçekleştirerek derbiye başladı. Portekizli teknik adam, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic ve Yusuf Akçiçek’in yerini Osayi-Samuel, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ile Youssef En Nesyri aldı. Sarı-lacivertlilerin maça ilk 11’i ise şöyle oluştu: “İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En Nesyri.” Gaziantep FK karşısında 3’lü savunma ile sahada yer bulan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4’lü savunma taktiğiyle mücadele etti.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında 6 oyuncusu maçta görev alamadı. Hafif sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat ve Allan Saint Maximin, bu derbide forma giyemediler. Ayrıca hastalığı bulunan Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezası bulunan Filip Kostic de kadroda yer almadı. Sakatlıkları süregelen Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ise uzun süreli eksikler arasında yer aldı.

TARAFTARLAR DINLEMEDİ

Fenerbahçe taraftarları, Beşiktaş derbisinde takımlarını desteklemek için tribünleri doldurdu. Saat 19.00’da başlayan mücadelede, Ülker Stadyumu’nda sarı-lacivertli taraftarlar tamamen stadyumu doldurarak takıma destek verdi.