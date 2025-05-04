Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Lazerle Yendi

MÜSABAKA HAKKINDAKİ OLAY

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazanırken, siyah-beyazlı takımın 36’ncı dakikada kazandığı penaltıda tribünden bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes’e lazer tuttu. Portekizli oyuncu penaltıdan yararlanamadı.

AÇIKLAMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte güvenlik güçleri lazer tutan şahsı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş takımından Gedson Fernandes isimli oyuncu penaltı kullandığı sırada yüzüne tribünden lazer tabir edilen ışık tutulduğu anlaşılmış, yapılan çalışmalar neticesinde Kuzey üst tribününde bulunan B.Y. isimli şahsın lazeri tuttuğu anlaşılması üzerine şahıs yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem başlatılmış, şahıs işlemlerinin ardından 05/05/2025 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir.” ifadelerine yer verildi.