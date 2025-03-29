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Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Yenip Finale Çıktı

FENERBAHÇE FİNALE YÜKSELDİ

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Beşiktaş’ı mağlup ederek finale adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler, yarı final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş Tüpraş’a konuk oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Maçın ilk yarısını 46-43 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu sayılarla karşılaşmayı 87-76 kazanmayı başardı. Yarı final serisini 2-1 kazanarak adını finale yazdıran Fenerbahçe, finalde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak.

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