Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenmek istiyor

FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLUK YARIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın gerçekleşecek Beşiktaş derbisinde galip gelerek ilk derbi zaferini elde etmeyi ve şampiyonluk mücadelesini devam ettirmeyi planlıyor. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Beşiktaş’ı ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, ligde son haftalar yaklaşırken lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde konumlanıyor. Geçtiğimiz sezon, Süper Lig’de Galatasaray ve Beşiktaş’la yaptığı maçlarda hiç yenilmedi; 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sezon ise, 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a sahasında mağlup oldu. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho da Beşiktaş maçıyla beraber sarı-lacivertlilerin ilk derbi galibiyetini almak için mücadele ediyor.

17 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon yalnızca derbilerde 2 mağlubiyet aldı ve genel olarak 17 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Bu süreçte 7’si ardışık olmak üzere toplamda 13 galibiyet alan Mourinho’nun öğrencileri, 4 müsabakada ise berabere kaldı. Fenerbahçe, son karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup etti.

İÇ SAHA PERFORMANSI

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon evinde 15 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor mücadelelerinde galip gelmeyi başardı. Ancak derbide Galatasaray’a mağlup oldu. Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada 6 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon toplamında rakip filelere 38 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 15 gol gördü.

CEZALI FUTBOLCULAR

Fenerbahçe’nin Sırp oyuncusu Filip Kostic, sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Samsunspor ve Konyaspor ile, ikinci yarıda ise Göztepe maçlarında sarı kart görmüştü. Bu sezon 23 lig maçında görev alan Kostic, Türkiye’de ilk derbisine Dolmabahçe’deki Beşiktaş maçında çıkmıştır.

TALISCA FORMDA

Fenerbahçe, 28. haftadaki Samsunspor karşılaşmasının ardından son 5 maçta toplam 17 gol atmayı başardı. Bu süreçte Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, üst üste 5 maçta gol kaydedip performansıyla dikkat çekti. Talisca, takımının son 14 golünden 8’inde doğrudan etki gösterdi ve derbide sarı-lacivertlilerin en büyük silahı olacak.

KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe’de Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin, Sofyan Amrabat, Fred ve İsmail Yüksek, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki derbide sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle hastanede tedavi olan Mert Hakan Yandaş, kadroda yer almayacak. Hafta boyunca bireysel antrenman yapan Sofyan Amrabat ile son lig maçında ağrısı olan Allan Saint-Maximin’in durumu ise maç günü belli olacak.