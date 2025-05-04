Fenerbahçe Beşiktaş İlk 11’ler Merak Ediliyor

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için ilk 11’ler, 4 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak olan karşılaşma öncesinde sporseverlerin merak ettiği konular arasında öne çıkıyor. “Fenerbahçe Beşiktaş ilk 11 kimler?” ve “Derbide kim oynuyor?” gibi sorular internette sıklıkla aranıyor. Teknik direktörlerin seçeceği kadro, maçın sonucunu önemli ölçüde etkileyen unsurlardan biri. İşte Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde sahaya çıkması beklenen muhtemel kadrolar.

FENERBAHÇE’DE KADRODA YER ALAMAYACAK OYUNCULAR

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 oyuncusunun kadroda bulunamayacağı bilgisini paylaştı. Sarı-lacivertli ekipte, sarı kart cezası nedeniyle Filip Kostic forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin de derbide mücadele edemeyecek. Ayrıca, tedavisi tamamlanan Mert Müldür’ün durumunun maç saatinde netleşeceği belirtiliyor.

BESİKTAŞ’TA SAVUNMA HATTINDA SIKINTI

Beşiktaş’ta ise savunma hattındaki eksiklikler, Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik ekibi düşündürüyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Gabriel Paulista’nın yanı sıra, bu hafta antrenmanlara katılan Felix Uduokhai’nin durumu, sağlık kurulunun yapacağı toplantının ardından belirlenecek. Takımla çalışmalara devam eden Necip Uysal’ın da derbide forma giymesi beklenmiyor. Ayrıca, uzun süredir takımdan ayrı kalan Bakhtiyor Zaynutdinov ile tedavi süreçleri devam eden Elan Ricardo ve Ernest Muçi derbide forma giyemeyecekler.