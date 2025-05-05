Fenerbahçe, Beşiktaş’la 1-0 kaybetti

FENERBAHÇE’YE BÜYÜK YARA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında evinde Beşiktaş’a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ciddi bir darbe aldı ve bu sonuçla umutlarını büyük ölçüde kaybetti. “Fenerbahçe’nin 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi” şeklinde değerlendirme yapıldı. Süper Lig’de sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında toplamda 10 puan kaybetti. Maçın sırasında ve sonunda taraftarlar yönetim için “istifa” tezahüratları yaptı.

BEBEKTAŞ’IN İDDİASI SÜRÜYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek sezonun 3’üncü sırada bitirme yolunda iddiasını devam ettiriyor. “Jose Mourinho derbi galibiyeti alamadı” eleştirisi gündemde. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle sıralamadaki konumunu güçlendirdi.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Galatasaray, Fenerbahçe’nin 8 puan önünde son 4 haftaya girerek önemli bir avantaj elde etti. Hafta sonunda Trabzon’dan puan alması durumunda ve Fenerbahçe’nin yenilmesi halinde, şampiyonluğunu ilan etme şansı doğacak.

SÜPER LİG VE BASKETBOL MAÇ PROGRAMI

Süper Ligde bugün saat 20.00’de Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşacak. Basketbol liginde ise saat 20.30’da Türk Telekom, Merkezefendi Belediyesi ile mücadele edecek. Kadınlar Basketbol 1. Ligi Final maçı ise 18.30’da Çanakkale ile Turgutlu arasında olacak.