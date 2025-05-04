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Fenerbahçe, Beşiktaş’la Bu Akşam Karşılaşıyor

FENERBAHÇE DERBİYE HAZIRLANIYOR

Süper Lig’de Galatasaray’ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, derbide şans bulamayan futbolcularıyla mücadele edecek.

SAKATLIK DAVETİYESİ

Sakatlıkları sebebiyle son antrenmanda yer almayan Sofyan Amrabat ile Allan Saint-Maximin, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Bu durum, Fenerbahçe’nin kadrosunda önemli bir eksiklik yaratıyor.

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi, bu akşam saat 19:00’da başlayacak. Taraflar, kritik mücadelede galibiyet hedefliyor.

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