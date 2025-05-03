Fenerbahçe, Beşiktaş’la Derbi Oynayacak

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takım, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında yarın Beşiktaş’ı ağırlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde gerçekleştirildi.

ISINMA VE KOORDİNASYON ÇALIŞMALARI

Antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Futbolcular, iki gruba ayrılmak suretiyle 5’e 2 top kapma idmanı yaptı. Çalışmanın bu bölümünde oyuncuların teknik becerileri ön plana çıktı.

Taktiğe Özel Çalışmalar

Antrenmanın sonunda, Beşiktaş maçına yönelik taktiksel çalışmalar yapıldı. Oyuncular, bireysel antrenmanlarla hazırlık süreçlerini tamamladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki mücadele yarın saat 19.00’da Ülker Stadı’nda gerçekleşecek.