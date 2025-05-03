Fenerbahçe, Beşiktaş’la Derbi Oynayacak

FENERBAHÇE, SÜPER LİG’DE BEŞİKTAŞ’LA YÜZ YÜZE GELİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol’un yardımcıları ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci olacak. Bu, sarı-lacivertli ekip ile siyah-beyazlılar arasındaki 361’inci maç olacak. Daha önce oynanan 360 karşılaşmada Fenerbahçe 135 galibiyet alırken, Beşiktaş 128 kez kazanmayı başardı. Bunun yanı sıra 97 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, bu maçlarda toplam 499 gol atarken, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ LİG MÜSABAKALARI

Lig tarihindeki mücadelelerinde bu iki ekip 137 kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe 49 galibiyet elde etti. Beşiktaş ise bu karşılaşmalardan 42’sini kazanırken, 45 maç berabere bitti.

Fenerbahçe, zirve yarışından kopmamak için galibiyet arıyor

Süper Lig’de son 5 haftaya girilirken, Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde. Sarı-lacivertlilerin hedefi Beşiktaş derbisinden 3 puan alarak zirve takibine devam etmek. Eğer Fenerbahçe Beşiktaş karşısında puan kaybederse ve Galatasaray Sivasspor’u yenerse, şampiyonluk şansı mucizelere kalacak. Bu durumda Fenerbahçe, yeni sezonun hazırlıklarına başlayacak.

MOURINHO, DERBİ GALİBİYETİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş ile oynanacak maçta Türkiye’deki ilk derbi galibiyetini kazanmanın planlarını yapıyor. Mourinho yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş’a karşı oynadığı ilk yarı maçında 1-0’lık mağlubiyet almıştı. Ayrıca, Galatasaray karşısında 3-1 ve deplasmanda golsüz berabere kalmanın yanı sıra Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a 2-1 yenilerek kupaya veda etmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş’ı yenmesi halinde Jose Mourinho’nun Türkiye’deki ilk derbi galibiyetini elde etmesini sağlayacak.

FENERBAHÇE’DE EKSİK OYUNCULAR VAR

Fenerbahçe’de hafif sakatlıkları bulunan Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin, sakatlığını atlatan fakat bireysel çalışmalarına devam eden Jayden Oosterwolde’nin yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Mert Hakan Yandaş’ın kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca, sarı kart cezalısı Filip Kostic de derbi maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatan Mert Müldür’ün durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’A EN SON MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe, Beşiktaş’a ligin ilk yarısında mağlup olmuştu ve bu mağlubiyetin ardından 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu süreçte 13 galibiyet aldı ve 4 maçta da eşitliği korudu. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak bu yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.