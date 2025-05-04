Fenerbahçe, Beşiktaş’la Derbiye Hazır

DERBİ MAÇINA HAZIRLIK

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak stada geldi. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında karşılaşacak olan bu iki büyük takımın derbisi büyük bir heyecanla bekleniyor.

STADA GİRİŞ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sarı-lacivertli oyuncular, kamp yaptıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden hareket ederek Ülker Stadyumu’na ulaştı. Fenerbahçe, stada giriş yaparken yoğun güvenlik önlemleri altında hareket etti. Bu önemli maç için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.