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Fenerbahçe, Beşiktaş’la Maçta Yenildi

KADIKÖY’DE ŞOK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Süper Lig’in önemli haftasında Kadıköy’de Beşiktaş ile karşılaştı ve maçı 1-0’lık sonuçla kaybetti. Bu derbi yenilgisinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı oluştu. Maç sonrasında birçok taraftar, şampiyonluk yarışında yaşanan bu ağır mağlubiyete tepki göstermek için Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne akın etti.

TARAFTARLARIN TEPKİSİ YÜKSELDİ

Gece saatlerinde tesislerin önünde toplanan Fenerbahçe taraftarları, “Yönetim istifa!” sloganları atarak tepkilerini dile getirdi. Protesto sırasında gergin anlar yaşandı ve çevik kuvvet ekipleri, olayların büyümemesi için bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. Zaman zaman tansiyonun yükselmesine rağmen, emniyet güçleri taraftarlarla diyalog kurarak olası bir taşkınlığı önlemeye çalıştı.

Taraftarlar, sezon boyunca gerçekleşen transferler, teknik direktör seçimleri ve genel yönetim stratejileri hakkında sert eleştirilerde bulundu. “Aziz Yıldırım” ve “Ne oldu başkan ne oldu sözlerin!” gibi tezahüratlarla yönetime istifa çağrısında bulunan grup, bir süre daha tesis önündeki bekleyişini sürdürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde topluluk, herhangi bir olay çıkmadan dağıldı.

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